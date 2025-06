Araghchi met en garde contre l’élargissement du conflit à d’autres acteurs régionaux et mondiaux par Israël

Au cours de l’appel, Araghchi a exposé les dimensions de cette agression, notamment les frappes contre les infrastructures publiques, les installations nucléaires et le massacre de civils iraniens. Il a souligné la responsabilité de tous les États et du Conseil de sécurité des Nations unies pour mettre un terme à cette violation et demander des comptes au régime israélien.

Le chef de la diplomatie iranienne a qualifié cette attaque militaire — en violation manifeste de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international — de menace urgente pour la paix et la sécurité internationales. Il a appelé tous les gouvernements, en particulier en Europe, à adopter des positions responsables face à ces violations.

Araghchi a en outre mis en garde contre le complot d’Israël visant à étendre le conflit à d’autres acteurs régionaux et mondiaux. Il a notamment évoqué les attaques contre les installations pétrolières iraniennes dans le golfe Persique comme un signe clair de cette stratégie, appelant toutes les parties concernées à la vigilance.

Le ministre polonais des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude face à l’escalade des tensions dans la région. Il a réaffirmé la position de la Pologne, qui appelle toutes les parties influentes à agir pour éviter une dégradation accrue de la situation sécuritaire.