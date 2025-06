Téhéran à l'adresse du G7 : Abandonnez la rhétorique unilatérale et condamnez l’agresseur

Il a ajouté : Les pays membres du G7, en particulier les trois membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, doivent assumer leur responsabilité juridique et morale face à cet acte flagrant d’agression contre un État membre des Nations unies. Ils doivent dire la vérité clairement : la guerre d’agression d’Israël contre l’Iran constitue une grave atteinte à la Charte des Nations unies et au droit international fondé sur cette Charte. Il s’agit également d’une attaque sans précédent contre les principes du régime de non-prolifération nucléaire et contre la protection que ce régime est censé offrir aux États non dotés d’armes nucléaires face à de telles attaques.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné qu’Israël a lancé une guerre d’agression contre l’Iran sans aucune provocation ou justification préalable, attaquant les sites nucléaires iraniens en violation de l’article 2(4) de la Charte des Nations unies et du principe interdisant l’usage ou la menace de l’usage de la force contre des installations nucléaires à des fins pacifiques. Des centaines de civils innocents ont été tués, les infrastructures publiques et gouvernementales ainsi que les habitations ont été brutalement détruites, et même des hôpitaux et des centres médicaux ont été pris pour cibles.

Le G7, ou Groupe des Sept, est un forum informel qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement des sept plus grandes économies industrialisées du monde: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. L'Union Européenne participe également aux réunions du G7.