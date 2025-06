Bahreïni : Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l’homme doit condamner clairement l’agression israélienne contre l’Iran

Ali Bahreïni, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a lu une déclaration au cours de la 59e session du Conseil des droits de l’homme, déclarant : « Depuis le vendredi 23 Khordad 1404 (soit le 13 juin 2025), le régime israélien a lancé une attaque militaire massive et planifiée à l’avance contre notre pays, qui a déjà causé la mort de centaines de civils, dont des femmes et des enfants, et une destruction étendue d’infrastructures civiles, y compris des hôpitaux. »

Il a poursuivi en disant : « Ces attaques flagrantes constituent une violation explicite du paragraphe 2 de l’article 4 de la Charte des Nations Unies et entrent parfaitement dans la définition de crime d’agression telle qu’établie dans la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies. »