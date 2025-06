Une opération punitive contre le régime sioniste sera bientôt lancée / Quittez Haïfa et Tel-Aviv

« Le régime sioniste a commis une agression sauvage contre le peuple iranien, visant sans distinction femmes, enfants et personnes âgées. Dans la continuité de ses violations des lois internationales, et après l’assassinat de plus de 300 journalistes à Gaza et au Liban, il a également ciblé les professionnels des médias et de la radio-télévision de la République islamique d’Iran afin de faire taire la voix de la vérité », a-t-il affirmé.

Le général Moussavi a souligné que le peuple iranien n’a jamais cédé face à l’oppression et à l’agression, comme l’atteste l’Histoire, et qu’il apportera une réponse ferme et décisive aux crimes commis par le régime sioniste.

« La perte de nos concitoyens, de nos scientifiques et de nos commandants ne fait que renforcer la détermination des forces armées à mettre en œuvre une riposte punitive dissuasive. »

Il a précisé que la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et le quartier général de la défense aérienne, en collaboration avec l’armée, les forces de sécurité intérieure (Faraja) et avec le soutien du ministère de la Défense, ont déjà infligé, par la grâce divine, de lourdes pertes ciblées à l’ennemi en visant des sites sensibles et vitaux.

« Les opérations menées jusqu’ici n’étaient que des avertissements à visée dissuasive. L’opération punitive proprement dite interviendra très prochainement. Nous avertissons sérieusement les habitants des territoires occupés, en particulier de Tel-Aviv et Haïfa, de quitter immédiatement ces zones pour préserver leur vie, et de **ne pas devenir les victimes des ambitions insensées de Netanyahou. »

Enfin, il a assuré les peuples épris de liberté à travers le monde que le peuple iranien, guidé par ses forces armées, se vengera du sang versé des martyrs.

« Par la volonté de Dieu, cette promesse sera tenue.