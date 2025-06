Déclaration ferme du Mouvement des non-alignés condamnant l’attaque criminelle d’Israël contre l’Iran

Cette offensive massive et coordonnée, composée d’une série de frappes aériennes contre divers points du territoire iranien – notamment des zones résidentielles densément peuplées – a entraîné la mort et la blessure de nombreux civils, parmi lesquels des femmes, des enfants, des professeurs d’université, des scientifiques et de hauts responsables militaires, certains étant tués dans leurs domiciles avec leur famille.

Le Mouvement a également fermement condamné l’attaque délibérée contre les installations nucléaires pacifiques de la République islamique d’Iran. Exprimant sa profonde inquiétude face aux conséquences possibles de ces frappes, le NAM a mis en garde contre les risques potentiels de fuite de matières radioactives, qui constitueraient une menace sérieuse pour la santé publique et l’environnement.