Pezeshkian : Si les crimes d’Israël se poursuivent, la région ne connaîtra jamais la paix

Pezeshkian a tenu ces propos ce mardi midi, lors d’un entretien téléphonique avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Il a affirmé : « Nous considérons vous, les autres pays et peuples voisins, comme nos frères. Depuis le début, j’ai œuvré pour l’unité et la cohésion au sein de l’Iran, ainsi que pour la coopération et le dialogue avec les autres pays. Pourtant, dès le premier jour, le régime sioniste a cherché à saboter ce chemin, en assassinant le martyr Haniyeh. »

Le président iranien a ajouté : « Alors que la République islamique d’Iran cherchait une solution pacifique par le dialogue et la négociation, le régime sioniste a de nouveau lancé une attaque massive, tuant des civils innocents et frappant des cibles non militaires. Par ses actes, il a non seulement commis des crimes de guerre, mais a aussi entravé tout processus de négociation. »

Il a souligné que :

« Le régime sioniste bafoue toutes les règles internationales, et avec l’appui de certaines grandes puissances, il se permet de commettre les pires atrocités. Si cela continue, la région ne connaîtra peut-être jamais la paix ni la stabilité. »

Le président des Émirats arabes unis a, pour sa part, exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple iranien, déclarant :

> « Nos cœurs sont avec vous. Que Dieu protège le peuple iranien. »

Il a également évoqué les intérêts communs profonds entre les deux pays, et souligné :

> « Nous avons lancé de vastes consultations et échanges diplomatiques pour faire baisser les tensions et restaurer la stabilité dans la région. J’espère que ce processus portera ses fruits et qu’il apportera bénédiction et apaisement à nos frères en Iran. »