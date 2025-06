L'AIEA réaffirme le caractère pacifique du programme nucléaire iranien

« Nous n'avons aucune preuve d'une tentative systématique (de la part de l'Iran) de se doter de l'arme nucléaire. », a insisté Rafael Grossi.

Le directeur général de l'AIEA avait également déclaré, lors d'une conférence de presse à Vienne : « L'enrichissement de l'uranium n'est pas une activité interdite en soi ; c'est un point que mes homologues iraniens me rappellent toujours, et c'est vrai. »

Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires juridiques et internationales du ministère des Affaires étrangères, avait déclaré : « Depuis plus de deux décennies, ce régime (israélien) affirme que l'Iran cherche à acquérir des armes nucléaires et pourrait en produire à tout moment. Mais après 25 ans, aucune preuve de l'existence de telles armes en Iran n'a été présentée. Ces propos des Sionistes sont formulées uniquement pour justifier les actions agressives et illégales de ce régime afin de manipuler l'opinion publique. »