Imam Khamenei : La nation iranienne résistera à une guerre imposée, et à une paix imposée

Dans un message télévisé, l'Ayatollah Khamenei, le Guide de la Révolution islamique, a salué le comportement héroïque de la nation iranienne dans le cas d'agression stupide et malveillante de l'ennemi sioniste, le considérant comme un signe de la forte croissance rationnelle et spirituelle de la nation iranienne, et a souligné : « La nation iranienne résistera fermement à une guerre imposée, tout comme elle résistera fermement à une paix imposée, et cette nation ne se rendra à personne face à la dictée et l'imposition. »

Le Guide suprême de la Révolution a également souligné les déclarations menaçantes et ridicules du président américain et a déclaré : « Les personnes intelligentes qui connaissent l'Iran, la nation iranienne et son histoire, ne parleront jamais à cette nation dans un langage de menace. Car la nation iranienne ne se rendra jamais, et les Américains doivent savoir que toute intervention militaire américaine s'accompagnera sans aucun doute de dommages irréparables pour les Etats-Unis. »

« L'ennemi sioniste a commis une grave erreur, un crime majeur, et doit être puni. Le châtiment que la nation iranienne et nos forces armées ont infligé à cet ennemi maléfique, et qu'elles continuent de lui infliger, est sévère et l'a affaibli. Le fait que ses amis américains interviennent et s'engagent est un signe de faiblesse et d'impuissance des Sionistes. », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

« La victoire n'appartient qu'à Allah, le Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant fera certainement triompher la nation iranienne, la vérité et la justice, si Dieu le veut. », a espéré le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran.