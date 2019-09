Ilima (IRNA)- Le rénovation générale, la remise à jour, la reconstruction et le contrôle technique des équipements de traitement en raffinerie, la réparation périodique des machines et équipements en rotation, la réparation à des visées préventives des équipements électriques, font partie des efforts conjugués par les experts et spécialistes de génie iraniens pour poursuivre la production à la raffinerie de gaz d'Ilam dans une province du même nom au sud-ouest de l’Iran.