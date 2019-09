Coupe du monde de ski sur herbe à Téhéran

L'élite mondiale du ski sur herbe, dont 20 skieurs autrichiens, italiens, tchèques et slovaques, ainsi que 21 athlètes iraniens, ont disputé du 20 au 27 août 2019 à Dizin, la plus célèbre station internationale de ski de Téhéran, les finales de la Coupe du monde de ski sur herbe des seniors en catégorie masculine et féminine.