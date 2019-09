Cyclisme : 20e Tour de Kandovan

Tabriz (IRNA) - Le 20ème Tour cycliste de Kandovan s’est achevé lundi 26 août avec la participation de 101 professionnels venus de diverses provinces iraniennes et l’octroi des prix aux plus performants qui se sont rivalisés dans cinq groupes d’âge ( de l’adulte au jeune ). Khalil Khorchid représentant de la ville de Tabriz décroche le premier titre. Hamid Pourhachemi toujours de Tabriz et Milad Qalitchi, représentant la ville de Karaj, ont respectivement remporté les deuxième et troisième titres.