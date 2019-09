Equitation : formation, sport et loisir des élèves à Ispahan

La gestion des loisirs durant les vacances scolaires revêtent une importance croissante. Synonymes de temps libre, ils favorisent la détente et l’épanouissement personnel. Les vacances estivales sont la meilleure occasion, pour les passionnés de cheval et d'équitation, d’acquérir les compétences de ce sport qui est plus qu’un loisir, une discipline passionnante. Les images ci-dessous montrent des élèves d'Ispahan qui suivent des cours d'équitation en été.