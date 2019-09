Le lac d'Ourmia: le retour des beaux jours

Sixième plus grand lac d'eau salée au monde et le plus grand lac du Moyen-Orient, le lac d'Ourmia se trouve dans le nord-ouest de l'Iran. Ces dernières années, le changement climatique, une tendance de long terme à la réduction des précipitations dans la région et la hausse des températures avaient menacé le lac de disparaître. Heureusement, les fortes pluies survenues lors de la période de nouvel an iranien, cette année, ont aisé énormément le lac à faire revivre. Depuis lors, le niveau de l'eau du lac a monté d'environ 118 centimètres et a atteint 1271/19.