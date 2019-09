Cérémonie de mariage des tribus Bakhtiari en Iran

Une des plus belles coutumes du peuple Bakhtiari d’Iran est leur mariage, qui se déroule en ple Une des plus belles coutumes du peuple Bakhtiari d’Iran est leur mariage, qui se déroule en plein air et au cœur de la nature. Dans les cérémonies de mariage de la tribu Bakhtiari, femmes et hommes forment un grand cercle et jouent leur danse locale avec leur musique spéciale. Les enfants participent également à l’événement. Une des attractions de la cérémonie est la traditionnelle et colorée robe Bakhtiari que portent les femmes et les filles.