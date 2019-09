Le jardin Narenjestan-e Qavam ou la maison Qavam est une maison historique et un musée dans la ville touristique de Chiraz au sud de l’Iran. Ce magnifique manoir est une merveille architecturale de l'ère Qajar et se situe dans un jardin de plus de 3 000 mètres carrés. Il est situé du côté est de l’avenue Lotfali Khan-e Zand. En raison de son abondance d'orangers, il s'appelle Narenjestan. Aujourd'hui, la résidence est un musée ouvert au public.