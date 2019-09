Iran: la grotte Ali Sadr à Hamedan, une attraction naturelle unique

Un voyage en Iran c’est la découverte des beautés fascinantes naturelles et des merveilles. Située dans la province de Hamedan, presque dans l'ouest de l'Iran, la grotte Alisadr est l'une des beautés naturelles fabuleuses du monde dans laquelle vous pouvez découvrir des paysages géologiques fantastiques et voir de près le miracle de la nature. Cette grotte possède la particularité d'être la grotte d'eau la plus large du monde, ce qui en fait un lieu très prisé des touristes visitant l'Iran ou par les personnes passionnées de spéléologie. A environ 75 km de Hamedan, cette grotte naturelle est sans doute la plus belle d'Iran. Découverte dans les années 1950, d'une longueur évaluée entre11 et 17 km, elle demeure partiellement inexplorée. Située à une altitude de 2180 mètres au-dessus du niveau de la mer, la grotte Alisadr, composée d’un grand lac et de galeries accessibles en barque, est un des plus beaux sites naturels de l’Iran.