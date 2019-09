Sport très pratiqué en Iran, le football a toujours rencontré un grand succès auprès des familles iraniennes et les petits garçons. Pendant les vacances scolaires, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre des clubs, à soutenir des équipes, à se passionner pour les matchs, ou, tout simplement, à jouer ensemble, dès qu'ils le peuvent, dans la cour de l'école, au jardin public, devant leur maison ou dans la rue