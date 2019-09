Marché traditionnel de Hamedan

Hamedan (IRNA)-Le Bazar de Hamadan est l’un des plus anciens marchés de l’Iran à avoir perdu son originalité avec ses poutres en fer et ses parois en lames. De nombreux métiers actifs autrefois sur le marché, tels que forgeron, poterie, bookmaker, porteur de Guiveh (Le Guiveh est une chaussure traditionnelle, une sorte d'espadrille tissée à la main, en fil de coton. Dans le passé il y avait les personnes à qui on confiait les chaussures lorsqu’on était obligé à les ôter, en particulier en entrant dans les lieux saints comme les mausolées et les sanctuaires), boyauderie, charpentier et … sont aujourd'hui réduits à néant ou se sont transformés en des magasins d’articles de fabrication industrielle.