Kermanchah (IRNA)- La frontière de Khosravi dans la ville de Qasr-e Chirin, dans la province de Kermanchah, a été officiellement rouverte, vendredi après-midi 6 septembre pour les pèlerins, en présence du ministre de l'Intérieur, Abdol-Reza Rahmani Fazli, et de son homologue irakien Yassin Taher al-Yasseri. La frontière de Khosravi est le point le plus proche de l’Iran à Bagdad, Karbala, Kazemain et Samarra.