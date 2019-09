La grotte aquarium du village Ganjnameh à Hamedan

Hamedan (IRNA)- La grotte aquarium de Ganjnameh est la plus grande grotte artificielle d'Iran dont la construction a pris fin en 2011 par un groupe d’ingénieurs et de sculpteur iraniens et étrangers après cinq années de travaux. Elle est d'une superficie de près de 1 000 mètres carrés. Dans cette belle grotte inspirée de la grotte Alisadr à Hamadan, vous pourrez admirer un formidable mélange de pierres et de roches. Après avoir traversé les salons et les couloirs de ce complexe, il semble que vous entriez dans une grotte souterraine où de nombreux aquatiques et reptiles sont gardés. Cet aquarium troglodytique est l’une des attractions touristiques de la ville de Hamedan, à l’ouest de l’Iran, construite à des fins d’éducation, de recherche et de tourisme dans le complexe touristique de Ganjnameh.