Voici en image la maison où Jalal Al Ahmad (2 décembre 1923- 9 septembre 1969), un écrivain et un critique iranien qui fut également traducteur du français et son épouse Simin Daneshvar, une célèbre femme de lettres iranienne ont vécu plus de 16 ans. Depuis plus de cinq ans, la mairie de Téhéran en a fait un espace muséal.