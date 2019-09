Arméniens et musulmans rassemblés autour de la figure emblématique de Hussein

Téhéran (IRNA)-vieux de 40 ans, le groupe Tharallah pour le Deuil d’Achoura, installé au nord de la place 7 Tir de Téhéran, accueille chaque année des personnes qui observent le deuil de l’Imam Hussein (béni soit-il) troisièmes Imam et petit-fils du noble Prophète de l’Islam Mohammed (SAW). Parmi les participants figurent notamment des Arméniens de Téhéran qui passent au stand du groupe pour prendre ou offrir un Nazri ou Nadhri (Ici un repas gratuit dédié à la mémoire de l’Imam Hussein (P)) . Nadhr est un vœu, un engagement volontaire, un acte de vertu, comme s’engageant dans la gratitude pour une faveur spéciale priée. C'est une promesse solennelle à Dieu. Une alliance avec Dieu, de sorte qu'en raison des bonnes actions que l'on se rend obligatoire, le Seigneur répond à un besoin de lui. Les cérémonies commémoratives de deuil observées par ce groupe dont l’hôte principal est la communauté arménienne ont commencé depuis le début du mois musulman de Muharram qui correspondait cette année au premier septembre et va durer jusqu’à 20 septembre. Des beaux moments de partages et d’émotions qui rassemblent Arméniens et Musulmans autour de la figure emblématique de Hussein et de sa Passion consolident les liens de coexistence.

