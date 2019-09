Durant le mois de Moharram surtout les jours de Tassu’aa (le neuvième jour de la lune de Muharram premier mois dans le calendrier musulman) et Achura (dixième jour), les Iraniens servent gratuitement thé et nourriture ( Nazri) aux passants qui observent le deuil de l’Imam Hussein (P), manière de rendre hommage à la passion du Prince des martyres et de ses membres de famille durant la tragédie d’Achoura.