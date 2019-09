Cuisson de 14 tonnes de Halva (gâteau au safran) à Zanjan

Zanjan (IRNA)-14 tonnes de Halva ont été cuisinées par le groupe volontaire de 14 Maasoum (Les 14 Infaillibles) qui s’est dédié à l’Imam Hussein (P) et au deuil de l’Achoura, dans la ville de Zanjan à l’ouest de l’Iran et distribuées à la population dans 14 000 paquets. L’initiative de la cuisson et de la distribution gratuite de Halva a commencé il y a 22 ans tout d’abord en milieu familial puis à l’échelle du quartier. Halva fait partie de la pâtisserie iranienne. Un délicieux gâteau à la base du sucre, de l’eau de rose, du safran, de la farine de blé, du beurre et des éclats de pistaches et d’amandes crues ou encore de sésames pour la décoration.

