Le Palais Ali Qapou

Ispahan (IRNA)- Le beau Palais Ali Qapou , « la haute porte » est un palais de six étages donnant sur la Place du Roi d'Ispahan, en Iran. Il a été construit au XVIIe siècle sous le règne du roi safavide Shah Abbas 1er. Il est unique en ce qui concerne ses arts décoratifs et architecturaux. Le palais a servi de siège administratif et gouvernemental pendant le règne du souverain ainsi que d’entrée du gouvernement Safavid. Les murs du palais sont richement décorés de peintures murales de Reza Abbasi, peintre de cour de Shah Abbas 1er, et de ses élèves ; représentant principalement des motifs floraux et animaux (oiseaux) et quelques représentations humaines.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**