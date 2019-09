Le Palais des 40 colonnes (Chehel Sotun) à Ispahan

Le palais Chehel Sotoun est réputé pour ses peintures et ses miroirs uniques. Il a déjà été le lieu d’accueil de grands noms du monde entier. Le palais remonte à l'ère safavide en 1588. Il a été créé sous le règne de Shah Abbas Ier, le premier roi de l'empire safavide, au milieu d'un vaste et luxuriant jardin. C'était un petit palais au milieu d'un grand jardin et destiné à servir de lieu de repos au Shah. Les immenses salles de ce palais étaient les lieux choisis pour les fêtes officielles du pays. Après son règne, le palais Chehel Sotoun a été agrandi et inauguré par Shah Abbas II pour des réceptions et des divertissements. À la demande de Shah Abbas II, des porches, des peintures, des ornements et diverses pièces ont été ajoutés, ce qui en fait un palais glorieux pour les rois safavides. Il a été choisi comme lieu officiel pour les cérémonies politiques habituelles et la réception d'autres rois et officiels.