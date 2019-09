Qara Kelisa, la première église chrétienne du monde située en Iran

Qara Kelisa(« l'église noire ») où le Monastère Saint-Thadée, dans le comté de Chaldoran, dans le nord-ouest de l'Iran, est l'un des monuments chrétiens les plus anciens et les plus remarquables d'Iran qui conserve une grande importance pour la communauté orthodoxe arménienne du pays. Les Arméniens pensent que Qara Kelisa fut la première église du monde et fut construite en 68 avant JC par l'un des apôtres de Jésus, Saint Thaddeus, qui se rendit en Arménie, alors dans l'empire perse, pour prêcher les enseignements du Christ. L'église est composée de deux parties: une structure noire, le bâtiment d'origine de l'église d'où elle tire son nom et une structure blanche, l'église principale, qui a été ajoutée à l'aile ouest du bâtiment d'origine en 1810 de notre ère.