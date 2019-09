Le château de Saryazd: l'un des plus grands et des plus beaux châteaux de l'Iran

Construit pendant la dynastie des Sassanides (IIIe-VIIe siècles), remontant avant l'islam, le château historique de Saryazd est situé près de la route Yazd-Kerman et dans le champ Koshtkhan, à côté du village de Saryazd. Il est l'un des plus grands et des plus beaux châteaux du comté de Mehriz à Yazd. Le château était l’un des plus anciens et des plus grands dépôts de coffres bancaires en Iran et à l'époque où des céréales, de l’argent, de l’or et des bijoux ont été conservés lors des invasions.