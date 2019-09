Hamedan/Malayer : récolte des raisins et sa transformation en raisins secs

Hamedan (IRNA)-Chaque année, avec le début de la saison automnale, les vendanges commencent leur récolte de raisins dans la région de la Vallée de Jowzan, dans la ville de Malayer à l’ouest de l’Iran. La ville de Malayer est l'un des plus gros exportateurs de raisins secs au monde. 27% des raisins secs exportés dans le monde viennent de cette riche région. Cela lui apporte une revenue de 270 millions de dollars par an. Ayant une haute valeur calorique, le raisin sec est une excellente source d’’énergie. Riche en oligoéléments (calcium, fer et magnésium), il est une aide précieuse en cas de fatigue ou de stress. Sa teneur en potassium régule par ailleurs la tension artérielle.