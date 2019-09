Tête-à-tête du président Rohani avec plusieurs leaders à New York

New York (IRNA)- Le président iranien Hassan Rohani a effectué des entretiens bilatéraux, mardi 24 septembre 2019, avec certains leaders à New York en marge de la 74ème Assemblée générale des Nations Unies. Le président Rohani s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, le Premier ministre japonais Abe Shinzo, la chancelière allemande Angela Merkel, le président suisse Ueli Maurer, le Premier ministre suédois, Stefan Löfven et le Premier ministre britannique, Boris Johnson.