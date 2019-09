Journée mondiale sans voiture: le vélo conférence en Iran

Machhad (IRNA)-A l’ occasion de la « Journée mondiale sans voiture », le 22 septembre, une conférence générale sur le cyclisme s'est tenue dans diverses villes iraniennes dont Machhad, au nord-est de l’Iran, le mardi 24 septembre visant à sensibiliser le public à la pollution et au transport propre.Étant un sport à part les bénéfices du déplacement en vélo sont grandes pour la santé et l’environnement et nous permet de nous déplacer sans émettre de gaz à effet de serre et de réduire les embouteillages.