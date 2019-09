Futsal : 2e tournoi de Paix et d’Amitié en Iran

Téhéran (IRNA)-Le deuxième tournoi de futsal pour la Paix et l’Amitié, a commencé ce vendredi soir, 27 septembre, à Téhéran, en présence de 240 jeunes diplomates représentant de 24 ambassades à Téhéran. Seyyed Abbas Mousavi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères et responsable du Centre pour la diplomatie publique et médiatique, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de ce tournoi. Dans ces compétitions 24 équipes (sous forme de huit groupes composés de trois équipes) se disputent.