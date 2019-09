New York (IRNA) – Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a rencontré plusieurs homologues étrangers, ce vendredi 27 septembre, dont le Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Koweït, Sabah al-Khaled al-Sabah, au huitième jour de son séjour au siège de l’ONU à New York pour l’AG de l’ONU.