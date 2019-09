Téhéran-Semnān, c'était l'itinéraire d'un rallye de voitures classique qui s'est déroulé les 26 et 27 septembre 2019 à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Devant des passionnés et curieux, les véhicules ont traversé les villes de Sorkhé, Semnān, Mahdichahr, et ont fait étape à Chahmirzad.