Urumia (IRAN)- À la fin de l’été et avec l’arrivée de l’automne, le lac d’Urmia a passé les journées tumultueuses de la saison des baignades. L’eau du lac se refroidit en raison de la diminution progressive de la température, ce qui diminue parallèlement le nombre de voyageurs et de touristes nationaux et étrangers sur les rives du lac au nord-ouest de l’Iran. Désireux toujours des plaisirs de plages et de baignade, de nombreuses personnes des villes voisines gagent les côtes de l’île Eslami, au bord du passage Chahid Kalantari, dans le village de Gourchin Qaleh et du port de Charaf Khane.