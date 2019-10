Art architectural iranien : Ispahan un musée vivant

Ispahan (IRNA)- Ispahan avec son histoire si ancienne et ses innombrables œuvres historiques est l'une des villes symboliques du monde. Les œuvres historiques d'Ispahan comprennent les meilleurs exemples des nombreux styles architecturaux qui se sont succédés en Iran depuis des milliers d'années. Ancienne capitale séfévide et étape incontournable sur la route de la soie, au centre de l’Iran, sont parmi les plus historiques et les plus importantes au monde. La capitale culturelle du monde a beaucoup de sites historiques et anciens. Parmi les monuments les plus célèbres d'Ispahan ont peut citer le Pont de Chahrestan, Ecole Chahar Bagh, Hôtel Shah Abbas, marché Gheysarieh. La ville devient la capitale du royaume safavide entre 1050-1722 et célèbre ensuite pour sa belle architecture islamique. Ce n'est nullement un hasard si on l'a surnommée la « Moitié du Monde » (nesf-e jahân, qui rime avec "Ispahan" ou "Esfahân", en persan).