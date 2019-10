Le sommet des dirigeants des l’Union économique eurasienne (UEE) se tient à Erevan, le 1er octobre 2019 en présence du président Rohani. L’Union économique eurasienne (UEE) a été créée en 2014 en 2014 par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie. L'Arménie et le Kirghizistan en font désormais partie, six autres pays —dont la Chine et la Moldavie -ayant le statut de candidats et d'observateurs.