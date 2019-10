Le tombeau de Ferdowsi, grand poète épique iranien

Le tombeau du grand poète épique iranien, Ferdowsi, est un complexe funéraire composé d'une base de marbre blanche, et d'un édifice décoratif, érigé en l'honneur du génie perse, situé à Tous en Iran, dans la province du Khorasan Razavi. Il a été lancé au début des années 1928 et utilise principalement des éléments de l'architecture Achéménide. Le monument a été conçu par un archéologue et iranologue allemand, appelé Ernst Emile Herzfeld, et construit enfin par un certain architecte Hossein Lorzadeh.