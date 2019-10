Iran : fin du championnat d'échecs féminin à Gorgan au nord

Gorgan (IRNA)-Les championnats d'échecs féminins des moins des 14, 16 et 28 ans ont pris fin à l'issue de 9 tours du tournoi avec la présentations des meilleures joueuses. Dans la catégorie des -14 ans, Sahar Masoumi, de la ville septentrionale de Guilan, a dominé le tournoi avec sept victoires, un match nul et une défaite, et a inscrit un total de 7,5 points. Les championnats, ont débuté la semaine dernière à Gorgan, chef-lieu de la province de Golestan au nord, en présence de 78 joueuses d'échecs de 19 provinces iraniennes.

