La Maison de Zinat ol-Molouk

Chiraz (IRNA) - La maison de Zint ol-Molouk est l’un des vestiges de l’époque Qajar, située dans la rue Lotfali Khan Zand, dans la belle ville de Chiraz au sud de l’Iran. Cette maison appartient à la famille Qavam ol-Molk et est connue sous le nom de maison Zinat ol-Molouk en raison de la résidence de la quatrième fille de Qavam ol Molk dans l’édifice. La construction de ce bâtiment a commencé vers 1290 de l’hégire lunaire soit 1873 de l’année chrétienne, par un certain Ali Mohammad Khan Qavam ol-Molk II et a été achevée en 1884 par Mohammad Reza Khan Qavam ol-Molk III.