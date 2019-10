Le caravansérail Titi (Shokoufeh) à Guilan, au nord de l'Iran

Sur le chemin de Lahijan à Daylaman, se trouve un petit et ancien caravansérail construit en brique, pierre et gypse. Le caravansérail Titi remonte à l'ère Safavide. Son fondateur était Khanom Titi (Madame Titi), une tante de l'un des souverains Safavide. Les murs extérieurs sont construits en galets et en mortier, et les sections intérieures en briques et en gypse. Une partie de l'entrée est un vestibule octogonal avec un plafond en brique sphérique. Il a deux balcons donnant sur la cour. Au dialecte de Guilaki, TITI signifie fleurette (Shokoufeh en farsi, un prénom féminin)