Ispahan (IRNA) – Le premier salon consacré aux compétences rurales et nomades de la ville d’Ispahan dans le but de présenter les capacités rustiques et les axes de développement commercial et de croissance de la production, ainsi que d’exposer les attractions historiques et touristiques de la région, s’est ouverte aux locaux du Foire international de la ville d’Ispahan au centre de l’Iran. (Photographe: Zahra Baghban)