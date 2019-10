Iran : Château de Roudkhan au nord

Guilan (IRNA)-La forteresse de Roudkhan est l’une des plus grandes et des plus magnifiques bases militaires historique de la région et de l’Iran. Le bâtiment est situé à 20 kilomètres au sud-ouest de la ville Fouman, sur une superficie de plus de 50 000 mètres carrés et à une altitude de plus de 600 mètres au plus haut point de la montagne. Fouman s’est également placé à la tête des villes de la province de Guilan en ce qui concerne ses attractions touristiques. Pendant les vacances du Nouvel An iranien (qui commence le 21 mars 2019), cette ville a accueilli plus que les autres les voyageurs.

