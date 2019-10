Patrimoine mondial : Pasargades

Pasargades, est une cité antique bâtie à 1 900 mètres d'altitude dans le Zagros et à 40 km de Persépolis, dans l'actuelle province du Fars au sud de l’Iran. Ce fut la première capitale historique de l'Empire perse. Pasargades est bâtie par le roi achéménide Cyrus II. Le site archéologique couvre 1,6 km², et inclut le mausolée de Cyrus II, la forteresse de Tall-e Takht et le Zendan-é Solaiman (« prison de Salomon »), un bâtiment dont la fonction reste discutée. Ont également été dégagées les ruines deux palais royaux — le palais P, datant probablement du règne de Darius, et le palais S, bâti sous Cyrus. Enfin, le site contient un jardin royal et de nombreux autres jardins, les plus anciens représentants du concept de « paradis » perse.

