Ispahan (IRNA)-Kachan est une ville historique, le berceau de la plus ancienne civilisation du monde dans une région néolithique connue sous le nom de Sialk, vieille de plus de 7 000 ans. La ville se trouve dans les déserts du centre de l'Iran et son attrait est principalement dû au contraste entre les immensités des déserts et la verdure des oasis bien entretenues. (Photographe: Mojtaba Soltani)