Un anniversaire surprise original pour des touristes français dans le jardin Eram de Chiraz

Iran (Chiraz)-Invités à boire un café, des touristes français se retrouvent à une fête d’anniversaire surprise dans le Jardin Eram de la ville de Chiraz au sud de l’Iran. Le secret était bien gardé pour rendre totale l’agréable surprise pour les Fêtés : Paula et Antoine. Le délicieux jardin botanique d'Eram (littéralement " Jardin du Paradis "), aux bosquets de roses et d'églantines encadrés d'orangers, aux allées bordées de majestueux palmiers et de hauts cyprès d'Orient, reste l'un des mieux agencés et des plus populaires de Chiraz.