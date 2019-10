Partir à l'aventure au cœur du désert

Parmi les nombreux déserts bien connus en Iran, les déserts de Mesr et de Farahzad à Khor et Biabanak ont leur propre réputation. La région Khur et Biabanak est située dans la province d’Ispahan et révèle le magnifique visage du désert. Les beautés uniques du désert y sont exemplaires. Le ciel étoilé nocturne du désert a une beauté sans pareille dans cette région que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs. Marcher pieds nus sur les dunes de sable chaud du désert crée un souvenir inoubliable pour les visiteurs.