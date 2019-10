Pommes : récolte à Khalkhal

De la fleur à la récolte il faudra attendre 160 jours en moyenne pour que le goût et les arômes s'expriment à leur optimum dans ce fruit traditionnel qui est aussi un incontournable des références religieuses et artistiques. Il existe toujours au monde des centaines de variétés différentes, certaines sont caractéristiques de l’Iran et les pommes rouges et vertes de Khakhal , à l’ouest de l’Iran, sont bien délicieuses: juteuse, croquante, sucrée et légèrement acidulé.

