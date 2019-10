Iran: l'école historique Hedayat à Ourmia

Le bâtiment de l'école «Hedayat», d'une valeur historique primordiale, a été construit à l'époque Qâdjâr par Shahriar-khan dans la ville d'Ourmia, capitale de la province l'Azerbaïdjan de l'Ouest. Il a deux cours intérieures et extérieures et 8 unités résidentielles. Le noyau central de cette école est une grande alcôve au bord de la cour intérieure. Les éléments décoratifs de l’école sont des arches et des colonnes en brique, des carreaux multicolores et des fenêtres ORSI avec des verres colorés. La cour d’une mosquée historique voisine est reliée à la cour de l’école.