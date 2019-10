Le désert de Maranjab, situé à l'extrême nord de la province d'Ispahan, est l'un des plus beaux déserts d'Iran. Il est adjacent au Lac Namak (salé) et au Parc national du Désert, à 50 km du centre-ville d’Aran et Bidgol. Idéal pour les amateurs de culture et de la nature, ce safari dans le désert comprend une traversée des dunes, une promenade à dos de chameau, un ski sur sable et des sorties offroad. Cette région accueille chaque année des dizaines de milliers de touristes intérieurs et étrangers.